عمليات ميسان تؤكد سيطرتها على النزاعات العشائرية وتحذر من مروجي الإشاعات

2022/05/07 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعأكدت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، استقرار الوضع الأمني في المحافظة، فيما حذرت مروجي الإشاعات باللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى بحقهم، مؤكدة السيطرة على النزاعات العشائرية التي تحدث بين الحين والآخر في المحافظة. وقال قائد عمليات ميسان، اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوضع الأمني في محافظة ميسان جيد جداً"، مبيناً أن "ما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وعلى الجميع توخي الدقة والحذر وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية"، محذراً المروجين للشائعات، بـ "رفع دعاوى قضائية بحقهم وفق القانون". وبشأن النزاع العشائري الذي حدث، الأربعاء الماضي في ناحية العزير جنوب المحافظة، أكد أنه "تم احتواء الموقف وحسمه، حيث دخلت القوات الأمنية وفرضت سيطرتها في قرية الفرقة جنوب ناحية العزير".وأشار إلى أن "المواطنين رحبوا بدخول القوات الأمنية وفرض سيطرتها التامة على المنطقة".

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