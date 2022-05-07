2022/05/07 | 13:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأزمة في سنجار.. صحوة متأخرة للحكومة الاتحادية والأجندات الإقليمية مازالت صاحبة القول الفصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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