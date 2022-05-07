كل ما تريد معرفته لمحاربة حروق الشمس والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد هذا الصيف

2022/05/07 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كانت حروق الشمس أكثر الأدلّة المزعجة على الجلوس لوقت طويل تحت أشعة الشمس، من دون أي حماية، لكن ما لا نلحظه في كثير من الأحيان الشيخوخة المبكرة، وخطر الإصابة بسرطان الجلد..كيف تحمي نفسك؟

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