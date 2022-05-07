ما حدث قبل

2022/05/07 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت HBO مقطعًا دعائيًا جديدًا لمسلسلها لـ”لعبة العروش..بيت التنين" الذي طال انتظاره.واستنادًا إلى كتاب جورج آر آر مارتن "النار والدم"، تدور أحداث هذا المسلسل قبل 200 عام من قصص "لعبة العروش".

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