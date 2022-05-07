كربلاء تسجل 3 اصابات مؤكدة بالحمى النزفية

2022/05/07 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عراق: بغداد

سجلت محافظة كربلاء، اليوم السبت، ثلاث إصابات مؤكدة بالحمى النزفية.

وقال المتحدث بأسم صحة كربلاء عدي السلامي إن “مديرية صحة كربلاء سجلت ثلاث إصابات مؤكدة بمرض الحمى النزفية”، مبينا ان “وضعهم الآن جيد وتم مغادرتهم من المستشفى”.

ويوم أمس، سجلت محافظة كركوك أول حالة وفاة بالحمى النزفية.

وتنتقل الحمى النزفية الفيروسية عادة من الحيوانات المصابة للبشر، عبر الدماء الملوثة واللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية فضلا عن ذبح الحيوانات المريضة من دون فحص ورقابة، وعندئذ ينتشر المرض على نطاق أوسع.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي، أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

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