بسبب الإمارات.. الاتحاد الآسيوي يلغي بطولة الصالات

2022/05/07 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، الغاء بطولة آسيا لاندية الصالات للعام الحالي.وذكر الاتحاد الاسيوي في بيان مقتضب ان “الاتحاد الاسيوي بكرة القدم قرر الغاء إقامة بطولة اندية كرة الصالات نتيجة اعتذار الامارات عن احتضان البطولة”.وكان من المقرر ان يشارك فريق نفط الوسط في البطولة ممثلاً عن العراق.وتوج نفط الوسط بالدوري […]

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