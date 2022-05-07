اعراس التدخل والصواريخ والعمليات العسكرية على الإقليم وغيره - مصطفى محمد غريب

2022/05/07 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها في العراق غير طبيعية بالمرة وهي تتدهور يوماً بعد يوم ولا يوجد إلى الآن بصيص أمل في إيجاد المضمار الصحيح كي يسلك من أجل الخلاص وإيقاف التدهور نحو الهاوية، وكلما تمر مرحلة يضعف الأمل بالنجاة الممكن القيام به وتتخلى القوى المتنفذة الشيعية صاحبة القرار عن سياساتها ونهجها الطائفي ، ولو ندقق الأوضاع السياسية فلا يحتاج البحث الطويل أو الذهاب إلى الاستنتا ......





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