الشعوب الأوربية تغامر بمنجزاتها التاريخية - زكي رضا

2022/05/07 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زكي_رضا "إنه الاقتصاد يا غبي"، جملة صاغها الكاتب والخبير الأستراتيجي لحملة بيل كلينتون عام 1992، وقالها الرئيس الأمريكي الأسبق وهو يخوض وقتها غمار حملته الأنتخابية التي أوصلته الى البيت الأبيض بعد فشل جورج بوش الأب في معالجة المشاكل الأقتصادية في امريكا، لأنّ الأقتصاد القوي في الدول الديموقراطية يعني في وجهه الآخر علاوة على أمور كثيرة تحقيق نظام عدالة أجتماعية متين وقوي.



هذه الجملة كافية في أن تعي الشعوب ......





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