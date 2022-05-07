2022/05/07 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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"جارجر" تصطدم بعجلة شرطة وتصيب منتسبين اثنين وسط بغداد

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