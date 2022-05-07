باسم خشان: مركب البلد لا يمكن ان يسير من دون المستقلين

2022/05/07 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح النائب المستقل باسم خشان، موقف النواب المستقلين من مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري فيما يخص توكيلهم بتشكيل الحكومة.وقال خشان في تصريح إن جميع الكتل السياسية أدركت ان مركب البلد لا يمكن ان يسير من دون المستقلين رغم وصولهم الى هذه الحقيقة في وقت متأخر جداً.وتابع خشان أن مشروع إنقاذ البلد وخلق فرص عمل جديدة والحد من الفساد لا يمكن ان ينفذ مالم يكن في الحكومة اشخاص مستقلين دون تدخل من الأحزاب في طريقة تشكيل الحكومة.

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