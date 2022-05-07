2022/05/07 | 13:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jV2M-5vStso

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشهد صادم .. الأهالي يعبرون دجلة دجلة مشيا على الأقدام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشهد صادم .. الأهالي يعبرون دجلة دجلة مشيا على الأقدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).