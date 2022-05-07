النقل تبين موقف عمل الموانئ في ظل سوء الاحوال الجوية

2022/05/07 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، عن الاستمرار بالعمل في كافة موانئها بالرغم من سوء الأحوال الجوية الذي تعرضت له البلاد.

وقال مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان إنه "بالرغم من الأجواء السيئة التي حدثت خلال الأيام الماضية استطاعت الموانئ من استقبال العديد من السفن التجارية وناقلات النفط وذلك من خلال التنسيق بين المرشدين البحريين عند الالتقاء في المنحنيات والمناطق المتعرجة والمناطق التي يتوجب فيها المرور الانفرادي".

وأضاف أن "كوادر الشركة عملت بكامل طاقتها خلال هذه الفترة وأنها اضطرت لغلق القناة لفترة اقل من عشر ساعات فقط وذلك لانعدام الرؤيا حيث اصبحت اقل من 300 متر، وبعد التحسن عاودت نشاطها في إرشاد واستقبال السفن والناقلات وارسائها بسلامة وامان".

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