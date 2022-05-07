روسيا تستعرض قوتها العسكرية.. ماذا تخبئ لأوكرانيا في يوم 9 مايو؟

2022/05/07 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلاً ، على حصى الساحة الحمراء ، تسير الأرتال العسكرية الروسية، حيث يخطط جيش بوتين لخطواته التالية.ويستعد الجيش الروسي لاستعراض قوته في يوم النصر السنوي الذي يجري في يوم 9 مايو من كل عام، لإحياء ذكرى الهزيمة السوفيتية لألمانيا النازية.لكنها أيضًا مرحلة درامية بالنسبة للكرملين لعرض قوته العسكرية - والاحتفال بها.

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