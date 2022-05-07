مذبحة بوتشا.. جثث مجهولة وفحوصات DNA للبحث عن الأقارب

2022/05/07 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع من استخراج الجثث في بوتشا، تحتجز المشرحة أكثر من 200 جثة لم يتم التعرف على هويتها، مما ترك كثير من الناس حائرين بشأن أحبائهم الذين لا يعرفون عنهم شيئا، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان"

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