جرائم مالية.. نائب يعرض على الصدر وثائق تدين الحلبوسي

2022/05/07 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب باسم خشان، اليوم السبت،

رئيس مجلس النواب العراقي محمد

الحلبوسي بارتكابه "جرائم مالية"

وانتهاكه الدستور، مطالباً زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر باقالته بناءً على

وثائق يمتلكها.

وقال خشان ف

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