الاتحاد الاسيوي يلغي بطولة الصالات

2022/05/07 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوج نفط الوسط بالدوري العراق الممتاز بكرة الصالات 2022.

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