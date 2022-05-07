بايدن يدلي بمعلومات خاطئة حول العراق اثناء جولته في أوهايو - عاجل

2022/05/07 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ، للعاملين في مصنع في ولاية أوهايو ، إنه سافر إلى العراق وأفغانستان أكثر من 50 مرة في مسيرته السياسية الطويلة، ولكن بناءً على تصريحات سابقة أدلى بها خلال حملته الرئاسية ، لا يبدو أن هذا الرقم صحيح.

بحسب تقرير صحيفة"واشنطن تايمز" الامريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، قال بايدن للعاملين :"لقد دخلت وخرجت من أفغانستان وإيران والعراق ، أعني العراق أكثر من 50 مرة ، 48 مرة"

لكن كشف تقرير الصحيفة الامريكية ، ان الرقم الذي ادلى به بايدن غير صحيح ، واضاف التقرير"سافر بايدن إلى العراق وافغانستان عدة مرات ، بما في ذلك زيارة ابنه المتوفى بو ، الذي كان يخدم في العراق.



لكن تصريحه ضاعف عدد الرحلات التي قام بها إلى هذين البلدين بأكثر من الضعف".



وفقًا لبيانات حملة عام 2019.



اطلعت عليها الصحيفة.

وتابع تقرير الصحيفة مشيراً ان هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها بايدن ادعاءً مشكوكا فيه حول عدد المرات التي زار فيها العراق وأفغانستان.



حيث في خطابه عن حالة الاتحاد ، قال السيد بايدن إنه "دخل وخرج من العراق وأفغانستان أكثر من 40 مرة".

في كذبة اخرى ، لفت التقرير ايضاً انه "في عام 2019 ، روى بايدن قصة خاطئة عن السفر إلى أفغانستان للتعرف على بطولة قبطان البحرية.



أثناء سرد القصة ، قال السيد بايدن إنه ذهب إلى العراق وأفغانستان أكثر من 30 مرة.



لكن لاحقاً ،عندما كشفت صحيفة واشنطن بوست زيف هذه القصة ، أوضحت حملته من خلال إخبار الصحيفة أن الرقم الصحيح هو 21"

منذ هذا التوضيح قبل ثلاث سنوات ، لم تكن هناك تقارير إخبارية عامة أو إعلانات عن زيارة السيد بايدن لأي من البلدين.كما تواصلت صحيفة واشنطن تايمز مع البيت الأبيض للتعليق ، لكنها لم تتلق ردًا.

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