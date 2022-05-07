في العراق فقط.. العثور على ديك

2022/05/07 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةأكد طبيب بيطري في ناحية سيد صادق ضمن حدود محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، العثور على (ديك يبيض) بسبب التغيير في هورمونات الديك.وقال الطبيب ان "ان الحالة النادرة التي تم العثور عليها ( ديك يبيض ) ظهرت بسبب التغيير في هورمونات الديك".

فيما قال صاحب الديك في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "ديكه باض لغاية الان اكثر من 30 بيضة”، مشيرا الى “ان الديك يتزاوج مع الديك والدجاجة ايضا”.

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