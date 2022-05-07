بسبب دعوى رفعها شقيق الكاظمي.. اعتقال إعلامي عند دخوله عمان

2022/05/07 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم السبت، باعتقال الاعلامي محمد سيد محسن عند دخوله عمان قبل قليل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "تم اعتقال الاعلامي محمد سيد محسن عند دخوله عمان قبل قليل وفق دعوى اقامها ضده (عماد) شقيق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أنه "تم إطلاق سراحه بكفالة بعد اعتقاله"..

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