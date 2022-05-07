2022/05/07 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ متوسط مؤشر الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) لأسعار الغذاء 158.5 نقطة في أبريل 2022، بانخفاض 0.8٪ عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق في مارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع طفيف لأسعار الغذاء حسب مؤشر الفاو في شهر أبريل.. إليكم كم بلغ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع طفيف لأسعار الغذاء حسب مؤشر الفاو في شهر أبريل.. إليكم كم بلغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).