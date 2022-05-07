2022/05/07 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات منشورات تنصح بوضع بصل مقطّع في غرف المنزل للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنفلونزا والبصل.. أكاذيب ومنشورات مضللة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنفلونزا والبصل.. أكاذيب ومنشورات مضللة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).