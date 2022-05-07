مواجهات واشتباكات خلال هدم الاحتلال منزل أسير فلسطيني في جنين

2022/05/07 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هدمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت منزل أسير فلسطيني في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش العدو توغلت في بلدة السيلة الحارثية وباشرت بهدم جدران منزل الأسير عمر أحمد جرادات بالمعدات اليدوية.وأفاد شهود عيان أن أكثر من 100 […]

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