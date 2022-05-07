بيان مشترك.. العزم والاتحاد الوطني يعلنان تأييدهما لمبادرة الإطار التنسيقي - عاجل

2022/05/07 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، بيانا ايدوا من خلاله مبادرة الاطار التنسيقي لانهاء ازمة الانسداد السياسي.

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