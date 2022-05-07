2022/05/07 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

كشفت الشركة العامة للصناعات الكهربائيَّة ، السبت، عن مساع لإنتاج محولات ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية ضمن خطط متوسطة وبعيدة المدى.

وقال مدير عام الشركة سفيان فوزي الجبوري في بيان إن “التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة في الصناعة المحلية يمثل مرحلة مهمة، إذ تخطط الشركة ضمن المدى المتوسط والبعيد للاعتماد على آلات ومكائن جديدة ذات مواصفات عالية الجودة تكون صديقة للبيئة».

وأضاف الجبوري، ان “التحول نحو الطاقة المتجددة سيشمل أيضاً الخطوط الإنتاجية، من خلال تصنيع محولات كهربائية ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية”، موضحا أن “هذه الخطط ستنفذ بشكل تدريجي لتشمل جميع المصانع التابعة إلى الشركة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعتزم إنتاج محولات ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعتزم إنتاج محولات ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).