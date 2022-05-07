ضربات جوية تستهدف مواقع ميليشيات موالية لإيران قرب الحدود السورية العراقية

2022/05/07 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، السبت، إن مواقع تابعة لمليشيات موالية لإيران في دير الزور شرقي سوريا تعرض لقصف جوي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

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