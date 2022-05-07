2022/05/07 | 15:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الأردنية تفرج عن إعلامي عراقي بعد اعتقاله بسبب دعوى رفعها شقيق الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/07 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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