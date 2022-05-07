وزير الموارد يتفقد عدداً من المشاريع بمحافظة النجف الاشرف

2022/05/07 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفتفقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، عدد من المشاريع في محافظة النجف الأشرف.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الموارد المائية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الحمداني اجرى زيارة الى محافظة النجف الأشرف والتقى محافظها ماجد الوائلي، في ديوان المحافظة.وبحضور النائب الأول للمحافظ هاشم الكرعاوي".واضاف ان "اللقاء جرى خلاله بحث الواقع الاروائي وماتقوم به تشكيلات الوزارة من مشاريع في المحافظة".وأكد الحمداني بحسب البيان، أن "زيارته للمحافظة تقع ضمن الزيارات الميدانية الدورية لعموم المحافظات لغرض متابعة الاعمال وتقليل الروتين في العمل لضمان سرعة إنجاز المشاريع وتحقيق الفائدة منها خدمة للفلاحين والمزارعين"، مضيفا "وجهنا بحفر الآبار في المناطق الواعدة وبإشراف ملاكات الوزارة وبأستخدام طرق الإرواء الحديثة في الزراعة وبالتعاون مع الحكومة الأتحادية والمحلية ومن خلال لجان فنية لتعويض الفلاحين المتضررين من عدم الزراعة في الموسم السابق لألتزامهم بخطة الوزارة للزراعة بنسبة 50%".وشدد على "ضرورة تعاون الجميع مع ملاكات الوزارة من أجل تأمين إيصال الحصص المائية إلى جميع المستفيدين وفي عموم المحافظات وبعدالة". ولفت الى "ضرورة استخدام طرق الري الحديثة في الارواء لتقليل الضائعات المائية وضمان الاستخدام الأمثل للمياه".ووجّه الوزير "تشكيلات الوزارة بالعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون مع الحكومة المحلية لإيجاد الحلول السريع لها لتحقيق الفائدة من إنشاء المشاريع في عموم المحافظة".وتفقد وزير الموارد المائية "أعمال التكسية الحجرية في كورنيش الكوفة على ضفاف نهر الفرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة وبأشراف مديرية الموارد المائية".

واشار الى "ضرورة تنفيذ مثل هكذا مشاريع في عموم المحافظات لأضفاء لمسة جمالية على النهر والحد من التجاوزات والمحافظة عليه من التأكل وجعله متنفسا للعوائل ومكانا للترفية وخصوصا بعده تنفيذ تشكيلات الوزارة حملة لإزالة التجاوزات عن ضفاف النهر داخل المدينة وقد بلغت نسبة الإنجاز بأعمال التكسية الحجرية 70% حيث تضمن العمل تكسية بطول 1300م كلا الجانبين".

وبحسب البيان، "استمع الحمداني الى إيجاز عن العمل فيها موجها بسرعة إنجاز المشروع وضمن توقيتاته الزمنية وحسب المواصفات الفنية المعمول بها لغرض أحياء الأراضي الزراعية ايسر نهر الفرات ضمن مشروع أستصلاح كفل - شنافية وتوجيه مياه المبازل بأتجاه هور أبن نجم والذي يعتبر منخفضا طبيعيا في تلك المنطقة وبمساحة 17000دونم بهدف تخليص مياه نهر الفرات من مياه المبازل التي كانت في السابق ترمى فيه".

وبين ان "المشروع تضمن تنفيذ محطة ضخ تحتوي على 5 مضخات عمودية تصريف الواحدة 4,7 م3/ثا مع إنشاء ناظم قاطع ذو فتحتين بأبعاد 2,6×4,5 م بهدف رفع مياه المبازل لتشغيل المحطة الرئيسية وقد بلغت نسبة الإنجاز في الناظم 97%".

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