هل سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشيقة بوتين المزعومة؟

2022/05/07 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران دبلوماسيان أوروبيان لـCNN إن ألينا كابيفا، "العشيقة" المزعومة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات.

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