مسؤولون يمنيون: مقتل قائدين في

2022/05/07 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن اشتباكات في منشأة تابعة لميليشيا في جنوب اليمن، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم اثنان من قادة القوات.

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