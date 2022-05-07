بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً وواشنطن تتوقع تجربة نووية

2022/05/07 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول-(أ ف ب) – أطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخًا بالستيًا بحر-أرض، وفق ما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي، بعد ساعات على تحذير الولايات المتحدة من إمكان استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة.وهذه التجربة الخامسة عشرة هذا العام للدولة المسلحة نوويًا والتي أطلقت في آذار/مارس صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات للمرة الأولى منذ […]

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