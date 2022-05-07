البطيخ يصف ثروة الحلبوسي  بـ”الحصاد السياسي “ويدعو القضاء لملاحقتها

2022/05/07 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالب عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، السبت، مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام بملاحقة ثروة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “ثروة محمد الحلبوسي غير منطقية ومشبوهة وندعو مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بوضعها على طاولة الرصد والمتابعة لتبيان حقيقتها أمام الشعب العراقي “،مؤكداً أنها […]

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