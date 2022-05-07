مزاح في عير ميلاد يتحول إلى فاجعة

2022/05/07 | 15:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعوا حبوب فياغرا في كيكة الميلاد.

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