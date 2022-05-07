تساؤلات (4) المواطن الفرنسيّ هوبار لومار عن - موريس صليبا

2022/05/07 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون، هل تعرفون حقيقة مكّة والمدينة؟دائما في إطار هذيان الوهم الإسلامي، فبينما يقدّم التقليد الإسلامي مكّة كمكان للحجّ كان مأهولا منذ زمن بعيد قبل الهجرة ويتوهّمون بأنّ آدم هو الذي بنى الكعبة (!)، تفاجئنا الأبحاث العلميّة الجديدة مشكّكة بوجود هذه المدينة في نفس المكان.



كذلك تشكّك هذه الدراسات بوجود "المدينة" التي لم تكن سوى واحة عرفت باسم "يثرب"، أو باسم "مدينة ......





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