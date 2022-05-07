إيتو: هكذا يمكن للكاميرون الفوز بمونديال قطر

2022/05/07 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إيتو صاموئيل، إن بإمكان منتخب بلاده الفوز بكأس العالم، إذا اقتدى بما حققه، جوزيه مورينيو، مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي، عندما فاز بكأس دوري أبطال أوروبا عام 2010.

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