الكاظمي يحضر مجلس عزاء الأنصاري ويقدم التعازي لذويه ومحبيه

2022/05/07 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مجلس عزاء الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري في بغداد.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الكاظمي حضر مجلس عزاء تأبين الوزير الأسبق والأمين العام المساعد لمنظمة بدر الراحل عبد الكريم الأنصاري، وقدم التعازي لذويه ومحبيه".

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