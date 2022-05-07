اللغة العربية و الفوات الحضاري .. برؤية ماركسية - عمر الماوي

#عمر_الماوي ￼￼اللغة العربية و الفوات الحضاري ..
برؤية ماركسية لطالما كانت اللغة كجهاز للتواصل مرتبطة بالواقع الإجتماعي، و هناك علاقة و إرتباط موضوعي وثيق بين تطور أي لغة و واقع الإنتاج الإجتماعي ، الإنتاج المادي و الفكري جنبًا الى جنب، و بأسبقية للإنتاج المادي بلا أدنى شك. لا يمكن لأي لغة أن توجد و تتطور بالتالي بمعزل عن الواقع ، لأن اللغة من قلب الواقع و ليست من خارجه.
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