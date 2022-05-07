الجيش الأوكراني ينشر فيديو لضرب سفينة روسية بطائرة

2022/05/07 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، مقطع فيديو يوثق ضرب الجيش لسفينة روسية من طراز "سيرينا".

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