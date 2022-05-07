اثر صدامات البيشمركة مع أهالي سنجار.. أهل الحق: يجب تسليم القضاء إلى القوات الأمنية والحشد

2022/05/07 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو المكتب السياسية لعصائب أهل الحق سعد السعدي، السبت، وجود صدامات بين أهالي قضاء سنجار وقوات البيشمركة، داعيا الحكومة الحالية تسليم القضاء بيد القوات الأمنية والحشد الشعبي قبل فوات الأوان.وقال السعدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الصدامات الكبيرة بين قوات البيشمركة وأهالي قضاء سنجار خلفت ترهلا كبيرا في الأوضاع الأمنية، فضلا عن […]

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