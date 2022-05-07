حركة طالبان في أفغانستان تأمر النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة

2022/05/07 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول-(أ ف ب) – شدّدت حركة طالبان القيود التي تفرضها على حرية النساء في أفغانستان، وأمرتهنّ السبت بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، والأفضل عبر ارتداء البرقع، في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على المرأة منذ سيطرة الحركة المتطرفة على الحكم مجددًا العام الماضي.وجاء في مرسوم صادر زعيم الحركة هبة الله اخوند زاده […]

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