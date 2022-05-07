بعد يأس لأشهر هل ستعاد الانتخابات؟.. الديمقراطي بموقف جديد: ننتظر تفسيراً آخر للاتحادية

2022/05/07 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، اليوم السبت، انه ليست من مصلحة احد إعادة الانتخابات لان الكتل الفائزة إضافة للمستقلين الفائزين قد يكون فوزهم صعباً وفرصتهم قليلة وعليه فإن تكرار الحديث بهذا الشأن مجرد تصريح اعلامي لا غير.وابدى برواري خلال تصريح لوكالة (بغداد اليوم ) استغرابه من "تبجح البعض بقدرتهم على منع عقد جلسة البرلمان لغرض تمرير رئيس الجمهورية (مرشح الديمقراطي) وتعطيل تشكيل الحكومة والعملية السياسية برمتها".

واشار الى "استمرار الجدل القائم حول آلية تشكيل الحكومة"، مبينا ان "تفسير المادة 70 المتضمن انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين".ولفت الى ان "انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب المجلس (170 نائبا تقريبا) وليس 220 كما يفسرها البعض لكن مع هذا نحن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن اخر الحوارات والنتائج التي ستسفر عنها بشأن انهاء تعطيل تشكيل الحكومة المقبلة".

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