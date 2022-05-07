تفاصيل لقاء رئيسي الجمهورية والوزراء

2022/05/07 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد تنشر (بغداد اليوم)، السبت، تفاصيل لقاء رئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي .

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية ترسيخ الامن والاستقرار، وملاحقة فلول الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولاتها لاستهداف أمن المواطنين، الى جانب ضرورة توفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام في هذا الصدد".

ولفت البيان الى ان "جرى التأكيد على أهمية التكاتف ورص الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، ودعم الحوار في حسم المسائل العالقة والانطلاق نحو تلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وضرورة تأمين أمن واستقرار العراق وسيادته".

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