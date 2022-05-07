صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة رصّ الصفوف في مواجهة التحديات

2022/05/07 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيسا الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ضرورة رصّ الصفوف في مواجهة التحديات.وذكر بيان رئاسي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم السبت 7 آيار 2022، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد".وشدد الطرفان، بحسب البيان، على "أهمية ترسيخ الامن والاستقرار، وملاحقة فلول الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولاتها لاستهداف أمن المواطنين، الى جانب ضرورة توفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام في هذا الصدد".وأكدا، "أهمية التكاتف ورص الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، ودعم الحوار في حسم المسائل العالقة والانطلاق نحو تلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وضرورة تأمين أمن واستقرار العراق وسيادته".

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