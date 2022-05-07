الوطن أهم من القادة - إبراهيم ابراش

2022/05/07 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش يجب الحذر من محاولات الكيان الصهيوني المتواصلة لخلط الأوراق ولفت الأنظار عن معركتنا الحقيقية في القدس والأقصى والضفة من خلال الحديث عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.فلسنوات وإسرائيل توظف حروب غزة وحصارها وصواريخها حتى تبعد الأنظار عن جوهر القضية وهو الاحتلال لكل فلسطين.



ومع اعتقادنا أن المستوى الرسمي الإسرائيلي لا يفكر باغتيال السنوار إلا أنه في حالة حدوث ذلك في سياق سياسة خلط الأوراق فسي ......





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