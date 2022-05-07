ماذا يعني الفوز التاريخي للقوميين في الانتخابات بإيرلندا الشمالية ؟

2022/05/07 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلفاست-(أ ف ب) – يبدو حزب “شين فين” على وشك تحقيق نصر تاريخي، إذ كشفت النتائج الأولى لعملية فرز الأصوات الطويلة التي استؤنفت السبت في إيرلندا الشمالية تقدما واضحا لهذا الحزب القومي في انتخابات المجلس المحلي، في تحول يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم المملكة المتحدة .وبينما يسود الترقب في المقاطعة البريطانية التي شهدت […]

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