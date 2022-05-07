رصد صوت في ثقب أسود مشابه لموسيقى أفلام الفضاء

2022/05/07 | 17:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إنشاء الصوتنة عن طريق إعادة تركيب الموجات الصوتية لنطاق السمع البشري، خ

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