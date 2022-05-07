8 دعاوى تلاحق مسؤولا عراقيا بسبب

2022/05/07 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم السبت، أن 8 دعاوى رفعت بحقه خلال اسابيع بسبب هيبة الدولة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "هيبة الدولة الحقيقي هي في احترام القوانين ومنع اي جهة متنفذة مهما كانت بالتطاول على املاكها والتجاوز عليها بذرائع وحجج واهية"، مؤكدا أن "ضياع الهيبة تؤدي الى الفوضى وتتحول حياتنا الى غابة للاسف".

وأضاف أن "وقوفه امام حيتان فساد كبيرة في ديالى بعضها حاول التهام مساحات كبيرة من الاراضي بدون وجه حق دفعها الى رفع 8 دعاوي بحقي باستخدام شهود زور"، مبينا أن "القضاء العراقي العادل انصفني وتم اغلاق 4 منها حتى الان والتحقيق مستمر في بقية الدعاوي".

وأشار الى أن "رفع الدعاوي هي محاولات ضغط واضحة المعالم من اجل ابعادي عن ملفات مهمة"، موضحا أنه "رفع دعاوي قضائية بحق شهود الزور والكرة الان في ملعب القضاء العراقي العادل لانصافي".

وأكد أن "كثرة الدعاوي تدل على حجم الضغط الذي تعرضت له لانني ببساطة كنت ادعم هيبة الدولة من خلال منع نهب الاراضي من قبل المتنفذين وباشكال متعددة".

وتعاني ديالى بشكل عام من ظاهرة حيتان الاراضي واغلبهم من جهات متنفذة يحاولون السيطرة على الاراضي لبيعها وكسب مليارات الدنانير بطرق غير قانونية.

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