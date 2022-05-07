2022/05/07 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة اظهر موقع PASSPORT INDEX، اليوم السبت، تصنيفا جديدا للجواز العراقي.

وبحسب موقع " PASSPORT INDEX" تابعته (بغداد اليوم)، ان "الجواز العراقي يقفز مرتبة الى الاعلى ليصبح في التسلسل رقم 197 ".

وأضاف الموقع ان "عدد الدول التي تسمح بالدخول للجواز العراقي بدون فيزا 4 دول فيما يبلغ عدد الدول التي تعطي الفيزا عند الوصول 31 دولة".

ولفت الموقع الى ان "عدد الدول التي تعطي الفيزا الالكترونية للعراق هي دولتين فقط فيما يبلغ عدد الدول التي يجب على حامل الجواز العراقي اصدار فيزا مسبقة هي 161 دولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنيف جديد للجواز العراقي عالمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصنيف جديد للجواز العراقي عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).