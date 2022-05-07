تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان لشهر نيسان

2022/05/07 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

افاد مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، بتحديد موعد توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر نيسان الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان وتحديدا وزارة المالية ستباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 من الشهر الحالي".

وأضاف أنه "ستكون وزارتي الصحة والبيشمركة هي أول من يتسلم الرواتب، وبعدها تأتي باقي الوزارات تباعا".

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