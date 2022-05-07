2022/05/07 | 17:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يحضر مجلس عزاء الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري ويقدم التعازي لذويه ومحبيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/07 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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