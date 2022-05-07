مرسوم جديد لطالبان يأمر النساء في أفغانستان بارتداء البرقع

2022/05/07 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب على النساء في أفغانستان تغطية وجوههن في الأماكن العامة، وفقًا لمرسوم جديد أصدرته حركة طالبان يوم السبت.

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